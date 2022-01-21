Российские спецслужбы пытались расшатать ситуацию в Украине. Фейковые сообщения о минировании являются элементом гибридной войны.
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Если в течение всего 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило уже более 300. Пока ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось,
– рассказали в ведомстве.
Всего с начала 2021 года правоохранители установили 313 человек, которые врали о минировании.
Цель российских спецслужб очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. Такие информационно-психологические специальные операции являются реалиями современных гибридных войн.
Кого привлекают к отправке фейковых сообщений
По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают украинцев. Те действуют из хулиганских побуждений или ради развлечения, и не осознают все возможные последствия.
Большинство сообщений присылают пользователи интернета, которые находятся на территории соседних постсоветских стран или на временно оккупированном Донбассе. Они пользуются специальным программным обеспечением и считают, что оно обеспечивает им анонимность.
Кстати, Служба безопасности Украины отслеживает фейковые сообщения вместе с иностранными партнерами.
Что грозит за ложное сообщение о минировании:
- статья о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Она предусматривает заключение 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок – от 4 до 8 лет;
- статья об угрозе совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей. Санкция предусматривает тюремное заключение от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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