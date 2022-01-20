Пока людей на Банковую не пропускают. СМИ написали об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах около 16:30.

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Сотрудники Офиса Президента не могут попасть на свои рабочие места. Они вынуждены ждать, пока здание полностью проверят на наличие взрывчатки. Недалеко от Банковой заметили карету скорой помощи.

Проверка здания продолжается

24 канал обратился за комментарием к управлению коммуникации Нацполиции в Киеве. Там подтвердили, что действительно было сообщение о заминировании. По состоянию на 16.50 в здании все еще работают соответствующие службы. Другими подробностями правоохранители пока поделиться не могут.

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