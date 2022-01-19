Почти 200 сообщений о минировании поступили уже в течение января 2022 года. Соответствующую информацию 24 каналу рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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СБУ разоблачила около 300 "минеров"

В течение 2021 года зафиксировано более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений террористического характера. Наибольшее количество сообщений касалось минирований объектов в Киеве, Харьковской, Запорожской, Одесской областях, в основном с использованием электронной почты,

– рассказал Дехтяренко.

Спикер также объяснил, что в январе 2022 года уже зафиксировали 184 ложных сообщения о минировании. Более того, за это время ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. Однако в каждом случае полиция:

проверяет объект возможного минирования;

проводит эвакуацию и обследование на наличие взрывных устройств.

Фейковые сообщения о минировании или теракты поступают на электронную почту СБУ, полиции и непосредственно конкретных объектов. Представитель объяснил, что:

злоумышленники пытаются отправлять сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает анонимность;

установили, что большинство сообщений присланные пользователями интернета, которые находятся на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донбасса.

"Анонимных террористов" привлекут к ответственности

Артем Дехтяренко объяснил, что алгоритм поиска злоумышленника зависит от каждого конкретного случая и включает в себя как оперативные, так и технические мероприятия.

В 2021 году установлено около 300 человек, которые осуществили минирования с помощью телефона и электронной почты,

– заявил Дехтяренко.

Также спикер напомнил злоумышленникам, что "анонимных террористов" установят и привлекут к уголовной ответственности по таким статьям:

заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности – карается заключением от 2 до 6 лет, а за повторный звонок – от 4 до 8 лет;

а за повторный звонок – от 4 до 8 лет; террористический акт в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий – наказывается заключением в тюрьму от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Обратите внимание! 19 января адвокат Тарас Жиравецкий рассказал, что в течение 2020 – 2021 года, согласно Единому государственному реестру судебных решений, анонимным "минерам" вынесли более 1300 приговоров. Юрист также объяснил, что многие сообщения поступают из России и временно оккупированных территорий. Юрист отметил, что это инструмент гибридной войны России против Украины.

Последние сообщения о минировании: коротко

18 января полиция получила сообщение о минировании во Львове. Говорилось якобы о заминировании школы и отделения "Приватбанка". Полиция эвакуировала людей и не нашла взрывчатки. Злоумышленник также требовал отменить масочный режим.

18 января анонимное сообщение о минировании аэропорта в Одессе. Опять-таки взрывчатку не нашли.

17 января киевская полиция получила анонимное сообщение о наличии взрывчатки на станции метро "Театральная". Работники подземки закрыли пересадочный узел и эвакуировали пассажиров. Однако взрывчатки не обнаружили.

В Киеве нашли 2 взрывчатки, кроме этого заминирован аэропорт – смотрите видео