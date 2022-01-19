Из школы эвакуировали около 1,5 тысячи человек. В настоящее время правоохранители проводят расследование.
К теме Аноним сообщил о заминировании технологического колледжа "Львовской политехники"
Во Львове "заминировали" школу
Приблизительно в 11:50 на электронный адрес СБУ поступило сообщение о заминировании средней специализированной общеобразовательной школы № 93. Она расположена в Сиховском районе Львова, на улице Кос-Анатольского, 10.
На место происшествия немедленно выехали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других подразделений полиции. Полицейские эвакуировали 1 390 человек.
В 14:20 специалисты завершили проверку помещений учебного заведения и близлежащие территории. Взрывчатки так и не нашли. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность анонима.
"Минер" банка требовал отменить масочный режим
Еще одно сообщение о минировании поступило около 17:40 на телефон ГУ СБУ во Львовской области. Аноним в 20:30 повторно позвонил по телефону в службу и рассказал, что в помещении "Приватбанка" заложили взрывчатку. Злоумышленник потребовал отменить масочный режим.
Специалисты осмотрели помещение банка по улице Липинского, 13а. Взрывчатку не обнаружили.
В связи с тем, что помещения других отделений были закрыты и находились под охраной, на письменное обращение руководства АО КБ "Приватбанка" во Львове, их проверка не осуществлялась,
– говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители проводят расследование и ищут анонимного "минера".
Коротко о последних подобных случаях в Украине
- Киевские правоохранители 17 января получили анонимное сообщение о наличии взрывчатки на станции метро "Театральная". Сотрудники подземки закрыли пересадочный узел и эвакуировали пассажиров.
- На следующий день злоумышленники снова сообщили о массовых "минированиях" в Киеве. Объектом атак стали школы почти во всех районах столицы и Апелляционный суд.
- Неизвестный злоумышленник, который представился шпионом российской разведки, сообщил, что в Кривом Роге заминировали все учебные заведения. Мужчина требовал деньги, чтобы предотвратить трагедию.
- В Одессе неизвестные злоумышленники "заминировали" аэропорт. Анонимы угрожали взорвать аэродром.