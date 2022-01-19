Из школы эвакуировали около 1,5 тысячи человек. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

К теме Аноним сообщил о заминировании технологического колледжа "Львовской политехники"

Во Львове "заминировали" школу

Приблизительно в 11:50 на электронный адрес СБУ поступило сообщение о заминировании средней специализированной общеобразовательной школы № 93. Она расположена в Сиховском районе Львова, на улице Кос-Анатольского, 10.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других подразделений полиции. Полицейские эвакуировали 1 390 человек.

В 14:20 специалисты завершили проверку помещений учебного заведения и близлежащие территории. Взрывчатки так и не нашли. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность анонима.

"Минер" банка требовал отменить масочный режим

Еще одно сообщение о минировании поступило около 17:40 на телефон ГУ СБУ во Львовской области. Аноним в 20:30 повторно позвонил по телефону в службу и рассказал, что в помещении "Приватбанка" заложили взрывчатку. Злоумышленник потребовал отменить масочный режим.

Специалисты осмотрели помещение банка по улице Липинского, 13а. Взрывчатку не обнаружили.

В связи с тем, что помещения других отделений были закрыты и находились под охраной, на письменное обращение руководства АО КБ "Приватбанка" во Львове, их проверка не осуществлялась,

– говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят расследование и ищут анонимного "минера".

Примите во внимание! В марте 2021 года в Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Злоумышленнику грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

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