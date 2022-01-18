Правоохранители и другие профильные службы уже начали все необходимые проверки. Для безопасности людей из учебных заведений эвакуировали.

Решили напугать весь город

Чтобы поднять панику, "минеры" заверили, что заложили взрывчатку в школах по всей столице. Однако спасатели, взрывотехники и полицейские отреагировали на это слаженной работой.

Нам поступала информация утром о минировании примерно 40 школ по всему Киеву. То есть там почти в каждом районе выборочно, по одной школе. Сейчас следователи отрабатывают всю эту информацию. Пока, к счастью, плохих новостей не имеем. Где нужно, проводится эвакуация. Работа всех профильных служб продолжается,

– сообщили 24 каналу в отделе коммуникации полиции Киева.

Эвакуация учеников в одной из школ на Троещине / Фото с телеграм-канала TROESCHINA

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