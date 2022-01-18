Правоохоронці та інші профільні служби вже розпочали всі необхідні перевірки. Задля безпеки людей із навчальних закладів евакуювали.
До теми У Черкасах четвертий день поспіль "мінують" всі школи: учнів перевели на дистанційку
Вирішили наполохати все місто
Аби здійняти паніку, "мінери" запевнили, що заклали вибухівку у школах по всій столиці. Однак рятувальники, вибухотехніки та поліцейські відреагували на це злагодженою роботою.
Нам надходила інформація зранку про замінування приблизно 40 шкіл по всьому Києву. Тобто там майже у кожному районі вибірково, по одній школі. Наразі слідчі відпрацьовують всю цю інформацію. Поки, на щастя, поганих новин не маємо. Де потрібно, проводиться евакуація. Робота усіх профільних служб триває,
– повідомили 24 каналу у відділі комунікації поліції Києва.
Евакуація учнів в одній зі шкіл на Троєщині / Фото з телеграм-каналу TROESCHINA
"Веселощі" тривають по всій Україні
- Псевдомінери 17 січня повідомили про нібито загрозу вибуху в технологічному коледжі Львівської політехніки. Усіх людей з приміщень евакуювали, але, на щастя, жодних підозрілих предметів поліція не знайшла.
- А у Черкасах дітей були змушені перевести на дистанційне навчання. Адже повідомлення про "мінування" надходили правоохоронцям чотири дні поспіль.
- Тим часом у Києві 17 січня замінували одразу дві станції метро – "Позняки" та пересадкову "Театральну".