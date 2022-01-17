Як тільки правоохоронці дізналися про чергове замінування на місце події одразу викликали представників всіх профільних служб. "Позняки" зачинили на вхід та вихід для пасажирів.
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Чергове анонімне повідомлення про ймовірний вибух у підземці надійшло ввечері 17 січня. Внаслідок інциденту працівникам метро довелося зачиняти "Позняки" на вхід та вихід.
Джерело:КМДА
Як тільки правоохоронці дізналися про чергове замінування на місце події одразу викликали представників всіх профільних служб. "Позняки" зачинили на вхід та вихід для пасажирів.
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