Как только правоохранители узнали об очередном заминировании на место происшествия сразу вызвали представителей всех профильных служб. "Позняки" закрыли на вход и выход для пассажиров.
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Очередное анонимное сообщение о предполагаемом взрыве в подземке поступило вечером 17 января. В результате инцидента работникам метро пришлось закрывать "Позняки" на вход и выход.
Источник:КГГА
Как только правоохранители узнали об очередном заминировании на место происшествия сразу вызвали представителей всех профильных служб. "Позняки" закрыли на вход и выход для пассажиров.
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