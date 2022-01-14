СБУ утверждает, что злоумышленники своими действиями преследуют цель создать напряжение и панику в обществе. В ведомстве отмечают, что украинцам важно понимать: псевдоминирование является популярным инструментом гибридной агрессии России против Украины.
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Каждое сообщение отрабатывают ежедневно
Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений,
– заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Украинцев просят сохранять спокойствие, а СМИ тщательно проверять подобную информацию. Ведь, говоря правду, СМИ не будут способствовать враждебным сообщениям.
Что известно о массовых "минированиях" в Украине
- Во Львове аноним 12 января сообщил о минировании всех городских школ. Там работали взрывотехники и правоохранители, а школьников отпустили домой.
- Массовые сообщения об угрозе взрыва в ТРЦ и учебных заведениях были и в Киеве 13 января. Кинологам и взрывотехникам пришлось проверять много объектов.
- Аноним 13 января также сообщал о минировании двух гипермаркетов Metro во Львове. Там работали правоохранители и взрывотехники. Такая же ситуация была в Херсоне и Полтаве.