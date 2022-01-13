Правоохранители получили сообщение о минировании торговых центров Херсона. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Херсонской области.

Заметьте Почти 34 тысячи человек эвакуировали из львовских школ из-за сообщения о минировании

Сейчас здания и прилегающие территории тщательно обследуют. Специалисты ищут взрывоопасные вещества и предметы.

В полиции рассказали, что правоохранители эвакуируют посетителей и работников ТЦ.

Просим сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских,

– говорится в сообщении.

"Минирование" в Полтаве

В Полтаве правоохранители также проверяют информацию о минировании ТРЦ. Сообщение о наличии взрывчатки поступило на электронную почту центрального управления Службы безопасности.

Инна Усова – спикер областного учреждения рассказала, что на наличие взрывчатки проверяют сразу 5 ТРЦ.

Заметьте! В Черкассах "заминировали" 13 августа все торговые центры города. Кинологи и взрывотехники проверят информацию о взрывчатке.

Сообщение Полиции Херсонской области:

В Херсоне полицейские проверяют информацию о минировании торговых центров.

На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи. Продолжается проверка.

В полицию Херсонщины поступило анонимное сообщение о том, что заминированы торговые центры Херсона. Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.

Также полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ. Просим сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских!

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет предоставлена правовая квалификация.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уважаемые граждане! Сохраняйте спокойствие и выполняйте указания сотрудников специальных служб.