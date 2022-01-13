Правоохранители получили сообщение о минировании торговых центров Херсона. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Херсонской области.
Заметьте Почти 34 тысячи человек эвакуировали из львовских школ из-за сообщения о минировании
Сейчас здания и прилегающие территории тщательно обследуют. Специалисты ищут взрывоопасные вещества и предметы.
В полиции рассказали, что правоохранители эвакуируют посетителей и работников ТЦ.
Просим сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских,
– говорится в сообщении.
"Минирование" в Полтаве
В Полтаве правоохранители также проверяют информацию о минировании ТРЦ. Сообщение о наличии взрывчатки поступило на электронную почту центрального управления Службы безопасности.
Инна Усова – спикер областного учреждения рассказала, что на наличие взрывчатки проверяют сразу 5 ТРЦ.
Сообщение Полиции Херсонской области:
В Херсоне полицейские проверяют информацию о минировании торговых центров.
На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи. Продолжается проверка.
В полицию Херсонщины поступило анонимное сообщение о том, что заминированы торговые центры Херсона. Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.
Также полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ. Просим сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских!
Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет предоставлена правовая квалификация.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Уважаемые граждане! Сохраняйте спокойствие и выполняйте указания сотрудников специальных служб.