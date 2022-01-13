Зауважте! У Черкасах "замінували" 13 серпня усі торгові центри міста. Кінологи та вибухотехніки перевірять інформацію про вибухівку.

Допис Поліції Херсонської області:

У Херсоні поліцейські перевіряють інформацію про замінування торгових центрів.

На місці події працюють профільні служби, у тому числі вибухотехніки та кінологи. Триває перевірка.

До поліції Херсонщини надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані торгові центи Херсона. Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Також поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ. Просимо зберігати спокій та виконувати вимоги поліцейських!

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Всі обставини події встановлюються.

Шановні громадяни! Зберігайте спокій та виконуйте вказівки співробітників спеціальних служб.