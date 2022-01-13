Правоохоронці отримали повідомлення про замінування торгових центрів Херсона. Про це повідомила пресслужба Поліції Херсонської області.

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Наразі будівлі та прилеглі території ретельно обстежують. Фахівці шукають вибухонебезпечні речовини та предмети.

У поліції розповіли, що правоохоронці евакуйовують відвідувачів та працівників ТЦ.

Просимо зберігати спокій та виконувати вимоги поліцейських,
– мовиться у повідомленні.

"Замінування" у Полтаві

У Полтаві правоохоронці також перевіряють інформацію про замінування ТРЦ. Повідомлення про наявність вибухівки надійшло на електронну пошту центрального управління Служби безпеки.

Інна Усова – речниця обласної установи – розповіла, що на наявність вибухівки перевіряють відразу 5 ТРЦ.