Правоохоронці отримали повідомлення про замінування торгових центрів Херсона. Про це повідомила пресслужба Поліції Херсонської області.
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Наразі будівлі та прилеглі території ретельно обстежують. Фахівці шукають вибухонебезпечні речовини та предмети.
У поліції розповіли, що правоохоронці евакуйовують відвідувачів та працівників ТЦ.
Просимо зберігати спокій та виконувати вимоги поліцейських,
– мовиться у повідомленні.
"Замінування" у Полтаві
У Полтаві правоохоронці також перевіряють інформацію про замінування ТРЦ. Повідомлення про наявність вибухівки надійшло на електронну пошту центрального управління Служби безпеки.
Інна Усова – речниця обласної установи – розповіла, що на наявність вибухівки перевіряють відразу 5 ТРЦ.