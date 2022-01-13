Людей эвакуируют

На место происшествия уже выехали кинологи и взрывотехники. Правоохранители проверят информацию о взрывчатке.

К теме Почти 34 тысячи человек эвакуировали из львовских школ из-за сообщения о заминировании

Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет выявления взрывоопасных веществ или предметов,

– рассказали в полиции.

Посетителей и работников ТЦ эвакуируют из зданий. Правоохранители просят сохранять спокойствие и выполнять их требования.

Обратите внимание! За фейковое сообщение о заминировании грозит тюрьма – от 2 до 6 лет лишения свободы. Если же такие действия привели к тяжелым последствиям, или же их совершили повторно, то за решетку нарушителя отправят уже на 4 – 8 лет.

600 "заминирований" за сутки

12 января к полицейским поступило 9 анонимных сообщений о "заминировании" 600 различных объектов в городах Украины:

аноним сообщил о "заминировании" всех школ в Черкассах. Из-за этого школьникам пришлось этот день учиться дистанционно. Кстати, сообщение о взрывчатке было написано с ошибками;

в Одессе "заминировали" торговые центры и главную елку города;

в Киеве сообщение о "заминировании" касалось аэропортов и станций метро;

во Львове и Днепре злоумышленники "заминировали" школы.

Кстати, сообщения о заминировании часто поступают с территории временно оккупированного Донбасса.

Полный текст публикации полиции Черкасской области в фейсбуке:

В Черкассах полицейские проверяют информацию о заминировании торговых центров

На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи. Продолжается проверка.

В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы. Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.

Также полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ. Просим сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских!

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет предоставлена правовая квалификация.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Просим население не паниковать!