Людей эвакуируют
На место происшествия уже выехали кинологи и взрывотехники. Правоохранители проверят информацию о взрывчатке.
К теме Почти 34 тысячи человек эвакуировали из львовских школ из-за сообщения о заминировании
Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет выявления взрывоопасных веществ или предметов,
– рассказали в полиции.
Посетителей и работников ТЦ эвакуируют из зданий. Правоохранители просят сохранять спокойствие и выполнять их требования.
600 "заминирований" за сутки
12 января к полицейским поступило 9 анонимных сообщений о "заминировании" 600 различных объектов в городах Украины:
- аноним сообщил о "заминировании" всех школ в Черкассах. Из-за этого школьникам пришлось этот день учиться дистанционно. Кстати, сообщение о взрывчатке было написано с ошибками;
- в Одессе "заминировали" торговые центры и главную елку города;
- в Киеве сообщение о "заминировании" касалось аэропортов и станций метро;
- во Львове и Днепре злоумышленники "заминировали" школы.
Кстати, сообщения о заминировании часто поступают с территории временно оккупированного Донбасса.
Полный текст публикации полиции Черкасской области в фейсбуке:
В Черкассах полицейские проверяют информацию о заминировании торговых центров
На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи. Продолжается проверка.
В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы. Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.
Также полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ. Просим сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских!
Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет предоставлена правовая квалификация.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Просим население не паниковать!