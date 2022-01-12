Правоохранители пытаются найти в школах взрывчатку. Также на месте происшествия работают кинологи с собаками.

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Во Львове сообщили о заминировании школ

Правоохранителям примерно в 11:00 поступило анонимное сообщение о заминировании всех львовских школ. В образовательные учреждения немедленно выехали патрульные, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции.

Смотрите видео эвакуации учеников:

Правоохранители проводят эвакуацию учеников и работников школ. Они обследуют помещения и близлежащие территории учебных заведений, чтобы найти взрывчатку.

Кроме этого, полицейские пытаются установить личность анонима, который предоставил сообщение о заминировании.

Примите во внимание! В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Во Львове, вероятно, заминировали 2 школы / Фото "Варта 1"

Детей эвакуировали / Фото "Варта 1"