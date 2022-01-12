Правоохранители пытаются найти в школах взрывчатку. Также на месте происшествия работают кинологи с собаками.
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Во Львове сообщили о заминировании школ
Правоохранителям примерно в 11:00 поступило анонимное сообщение о заминировании всех львовских школ. В образовательные учреждения немедленно выехали патрульные, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции.
Смотрите видео эвакуации учеников:
Правоохранители проводят эвакуацию учеников и работников школ. Они обследуют помещения и близлежащие территории учебных заведений, чтобы найти взрывчатку.
Кроме этого, полицейские пытаются установить личность анонима, который предоставил сообщение о заминировании.
Во Львове, вероятно, заминировали 2 школы / Фото "Варта 1"
Детей эвакуировали / Фото "Варта 1"