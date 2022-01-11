Сообщение оказалось ложным. Сейчас полиция пытается разыскать "минера".

К теме Во Львове задержали 22-летнего "минера" поезда Днепр – Ивано-Франковск

В Трускавце "заминировали" бювет

Примерно в 19:42 в колл-центр СБУ поступило сообщение о заминировании трускавецкого бювета №1, на улице Тарасевича, 5. На месте происшествия работали силы гражданской защиты области и города.

Проверку закончили в 22:20. К счастью, информация не подтвердилась, правоохранители не нашли взрывчатку или подозрительные предметы. Сейчас они проводят расследование, чтобы установить личность псевдоминера.

Заметьте! В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Коротко о последних "минированиях" в Украине