О заминировании ТЦ столицы издание сообщает со ссылкой на заявление отдела коммуникаций полиции Киева.
Недавно В Киеве из-за "минирования" эвакуировали людей из двух торговых центров: видео с места событий
В Киеве заминировали все ТЦ
Заминировали все торговые центры в Киеве,
– заявили в полиции.
Информация о минировании ТЦ поступила вечером 8 января. Сейчас взрывотехники, кинологи и полиция проверяют все указанные здания.
В Киеве сообщили о заминировании торговых центров: видео
Людей эвакуируют из ТЦ
В то же время в соцсетях появились видео эвакуации посетителей некоторых торговых центров.
Например, на проспекте Правды людей вывели из торгово-развлекательного центра Retroville. В результате на выезде из паркинга образовалась пробка.
Людей эвакуировали из ТЦ: смотрите видео
Заминирование ТРЦ и вокзала в Киеве на Рождество
Киевские правоохранители 7 января получили сообщение о заминировании сразу 10 торгово-развлекательных центров и вокзала. Правоохранители искали взрывчатку, однако в итоге ничего не нашли.