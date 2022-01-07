Сообщение о заминировании поступило в колл-центр СБУ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции Киева.

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В Киеве заминировали 10 ТРЦ и вокзал

Столичные правоохранители проверяют информацию о минировании 10 торгово-развлекательных центров.

Поступило сообщение, что заминировано около 10 ТРЦ и железнодорожный вокзал. Вокзал уже проверили, было эвакуировано около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют,

– рассказали в полиции.

Правоохранители не сообщили, какие именно ТРЦ заминировали. Однако в соцсетях сообщали об эвакуации посетителей и работников из ТЦ "Район".

Заметьте! В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Коротко о последних "заминированиях" в Киеве