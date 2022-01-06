Кроме того, мишенями злоумышленника стали несколько торговых центров в Киеве. Не остановившись на этом, мужчина обещал, что продолжит "закладывать бомбы" по всей Украине.

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"Минер" даже не скрывался

Позвонив в отделение полиции, мужчина оставил номер российского оператора и убеждал, что живет в Красноярске. Кроме того, злоумышленник полностью раскрыл личные данные и потребовал выкуп в размере 10 тысяч российских рублей (около 3 600 гривен). Деньги должны были поступить на его счет до определенного времени. Иначе он подорвет все, что собирался.

Большая эвакуация

Чтобы обезопасить людей из речного порта на улице Десантников в Днепре всех немедленно эвакуировали. В помещении находились 52 человека. На место обследования прибыли оперативники, взрывотехническая служба. К счастью, во время тщательной проверки в здании не было обнаружено никакой взрывчатки.

Фантазер угрожал Раде

На католическое Рождество, 25 декабря, еще один горе-"минер" из Днепра угрожал дистанционно взорвать Верховную Раду Украины. Злоумышленник уверял, что уже заложил взрывчатку. Впрочем, полицейские оперативно задержали "шутника" у него же дома. Теперь ближайшие 8 лет он может провести в тюрьме.