Телефонный звонок с сообщением о заминировании в полиции получили 25 декабря около 14:00. Псевдоминера сразу вычислили правоохранители Днепровского райуправления полиции.

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Сообщил о заминировании Рады 49-летний днепрянин

Они определили, что звонил 49-летний днепрянин. Для этого он воспользовался собственным мобильным телефоном.

Убегать или скрываться от правоохранителей "фейковый минер" был не намерен, в руки полиции он попал прямо в своем доме. Нарушителю вручили уведомление о подозрении.

Мужчине уже сообщили о подозрении

Мужчине инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Коротко о последних проделках псевдоминеров в Украине:

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