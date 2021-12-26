Телефонный звонок с сообщением о заминировании в полиции получили 25 декабря около 14:00. Псевдоминера сразу вычислили правоохранители Днепровского райуправления полиции.

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Сообщил о заминировании Рады 49-летний днепрянин

Они определили, что звонил 49-летний днепрянин. Для этого он воспользовался собственным мобильным телефоном.

Убегать или скрываться от правоохранителей "фейковый минер" был не намерен, в руки полиции он попал прямо в своем доме. Нарушителю вручили уведомление о подозрении.

Мужчине уже сообщили о подозрении

Мужчине инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обратите внимание! Если днепрянина признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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Коротко о последних проделках псевдоминеров в Украине:

16 декабря в Киеве сообщили о заминировании жилого дома.

В Днепре за день до этого "шутники" минировали школу. Более того, это произошло 3 или 4 раза подряд. Учителей и детей пришлось эвакуировать.

Искали взрывчатку и в нескольких школах Харькова.

А в начале декабря пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников нескольких ТРЦ в столице из-за сообщения о заминировании.

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