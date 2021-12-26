Телефонный звонок с сообщением о заминировании в полиции получили 25 декабря около 14:00. Псевдоминера сразу вычислили правоохранители Днепровского райуправления полиции.
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Сообщил о заминировании Рады 49-летний днепрянин
Они определили, что звонил 49-летний днепрянин. Для этого он воспользовался собственным мобильным телефоном.
Убегать или скрываться от правоохранителей "фейковый минер" был не намерен, в руки полиции он попал прямо в своем доме. Нарушителю вручили уведомление о подозрении.
Мужчине уже сообщили о подозрении
Мужчине инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Коротко о последних проделках псевдоминеров в Украине:
- 16 декабря в Киеве сообщили о заминировании жилого дома.
- В Днепре за день до этого "шутники" минировали школу. Более того, это произошло 3 или 4 раза подряд. Учителей и детей пришлось эвакуировать.
- Искали взрывчатку и в нескольких школах Харькова.
- А в начале декабря пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников нескольких ТРЦ в столице из-за сообщения о заминировании.
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