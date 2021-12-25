По данным СМИ, речь идет о заминировании торгово-развлекательного центра RiverMall. Сообщение поступило на горячую линию полиции.

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В Киеве сообщили о минировании торгового центра

Торговый центр заминировали в Дарницком районе.

По вызову выехали профильные службы полиции и представители других ведомств. Сейчас (говорилось ориентировочно о 14:20 25 декабря – 24 канал) проводится эвакуация посетителей торгово-развлекательного центра и персонала. Взрывотехники проверили помещение и прилегающую территорию с целью обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов,
– рассказали в полиции.

Проверив, специалисты взрывотехнической службы не обнаружили никаких подозрительных предметов. Впоследствии сообщили, что центр уже возобновил работу в обычном режиме.

"На время проверки было эвакуировано около тысячи человек", – рассказали в полиции.

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