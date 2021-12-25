За даними ЗМІ, мовиться про замінування торгово-розважального центру RiverMall. Повідомлення надійшло на гарячу лінію поліції.

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У Києві повідомили про мінування торгового центру

Торговий центр замінували у Дарницькому районі.

За викликом виїхали профільні служби поліції та представники інших відомств. Наразі (мовилось орієнтовно про 14:20 25 грудня – 24 канал) проводиться евакуація відвідувачів торгово-розважального центру та персоналу. Вибухотехніки перевірили приміщення та прилеглу територію з метою виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів,

– розповіли у поліції.

Перевіривши, спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. Згодом повідомили, що центр вже відновив роботу у звичайному режимі.

"На час перевірки було евакуйовано близько тисячі осіб", – розповіли у поліції.

З торгового центру через фейкове мінування евакуювали людей: дивіться відео з телеграму "Дарниця Live"

Останні повідомлення щодо фейкових мінувань в Україні

24 грудня у Бердянську школяр кілька разів повідомляв про фейкові мінування шкіл. Причиною своєї поведінки називав помсту супернику, з яким конкурував за дівчину.

16 грудня правоохоронців повідомили про мінування житлового будинку на Пчілки, 5, що у Києві.

15 грудня у Дніпрі в школі №111 повідомили про нібито мінування. Тоді всіх людей евакуювали. Перед тим про псевдомінування повідомляли також 8 грудня та 15 листопада.

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