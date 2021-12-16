Інформацію про те, що до поліцейських 16 грудня надійшло повідомлення про мінування будинку, 24 каналу підтвердили у відділі комунікації поліції Києва.
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Інформація мінування житлового будинку в Києві
Заявник на анонімних умовах зазначив, що йдеться про житловий будинок на вулиці Пчілки, 5.
Наразі на місце можливого мінування виїхали вибухотехніки та всі профільні служби,
– зазначили у поліції.
Вони перевіряють інформацію про мінування. Інших деталей поки що не називають.
У столиці замінували будинок: дивіться відео
Попередні випадки мінування
- Одразу в 7 торговельно-розважальних центрах Києва 9 грудня провели евакуацію. Це трапилося через повідомлення про мінування. Згодом з'ясувалося, що воно було фейковим. Того ж дня "мінували" і Центральний автовокзал.
- У Харкові 6 грудня повідомили про мінування 7 навчальних закладів. Учнів та вчителів одразу евакуювали. Потім з'явилася інформація про те, що заклади можуть підірвати, якщо терористу не відправлять 7 мільйонів гривень.
- А 1 листопада був флешмоб "мінерів" по всій Україні. Правоохоронці отримали повідомлення про мінування низки об'єктів. У Миколаєві йшлося про один торговельно-розважальний центр, у Хмельницькому та Харкові – про два, у Києві – про три, у Черкасах – одразу про чотири, а в Одесі – взагалі про п'ять.