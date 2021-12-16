Інформацію про те, що до поліцейських 16 грудня надійшло повідомлення про мінування будинку, 24 каналу підтвердили у відділі комунікації поліції Києва.

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Інформація мінування житлового будинку в Києві

Заявник на анонімних умовах зазначив, що йдеться про житловий будинок на вулиці Пчілки, 5.

Наразі на місце можливого мінування виїхали вибухотехніки та всі профільні служби,

– зазначили у поліції.

Вони перевіряють інформацію про мінування. Інших деталей поки що не називають.

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