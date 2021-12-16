Информацию о том, что к полицейским 16 декабря поступило сообщение о минировании дома, 24 каналу подтвердили в отделе коммуникации полиции Киева.

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Информация о минировании жилого дома в Киеве

Заявитель на анонимных условиях отметил, что речь идет о жилом доме на улице Пчилки, 5.

Сейчас на место возможного минирования выехали взрывотехники и все профильные службы,

– отметили в полиции.

Они проверяют информацию о минировании. Другие детали пока не называют.

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Предыдущие случаи минирования