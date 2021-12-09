Это уже второе минирование в столице за вечер. Ведь перед этим правоохранители получили сигнал о якобы минирования Центрального автовокзала.
К теме В Киеве сообщили о минировании Центрального автовокзала
Безопасность – превыше всего
На кадрах с места событий видно, что эвакуацию провели организованно: люди спокойно выходили из помещения и не сбивались в толпу. Кроме того, как в здании, так и на улице раздавалось объявление, в котором подробно объясняли, куда идти. Диктор подчеркнул, что такие меры безопасности проводят по техническим причинам.
Также на фоне слышен звук сирен экстренных служб. Ведь в случае сообщения о минировании на вызов сразу прибывают медики, пожарные, саперы, взрывотехники, ГСЧС и полиция.
Волна прокатилась по всей Украине
Кроме Киева, панику из-за псеводминирования злоумышленники попытались посеять в еще нескольких городах. Так, в Одессе их "целью" стал памятник Дюку де Ришелье и суды. А в Харькове на улицу из-за угрозы взрыва вывели целую школу. Такой же сценарий "шутники" задействовали и в Днепре, однако сразу по трем школам.
Людей из River Mall вывели на улицу из-за сообщения о минировании / Карта Google Maps
В Киеве людей эвакуировали из River Mall из-за минирования: видео
Эвакуация посетителей из River Mall: видео