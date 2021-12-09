Пока правоохранители отметили лишь то, что там может быть взрывчатка. Туда направили не только следователей, но и кинологов и взрывотехников.

На Львовщине сообщили о заминировании школы: детей эвакуировали

Уже не первый раз "заминировали"

Издание "Одесская жизнь" пишет, что также сообщали о взрывчатке в памятнике 5 декабря. Тогда туда тоже прибыло много специалистов, начавших проверку.

Они обследовали не только сам постамент, но и Приморский бульвар. Впоследствии правоохранители констатировали, что никакой взрывчатки не обнаружили.

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