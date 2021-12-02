Туда немедленно поехали взрывотехники и другие специалисты. Однако никакой взрывчатки на автомобиле не обнаружили, но нашли устройство, которое может быть нелегальным.

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Почему понадобилось обследование

Причиной обращения в полицию было то, что к легковушке подошел неизвестный и прикрепил что-то под корпус. Об инциденте на стоянке отеля Park House сообщили примерно в 9 часов.

Туда также прибыли спасатели, кинологи и следователи полиции. Когда территорию и автомобиль обследовали, подтвердили, что никакой угрозы взрыва нет.

Оказалось, что к транспорту прикрепили устройство, внешне похожее на GPS-трекер. Такие обычно используют для отслеживания местоположения объектов.

Правоохранители работают на месте "заминирования" авто / Фото "Первый Городской"

Другое событие в Кривом Роге

23 ноября в СБУ поступило сообщение о заминировании местной школы-гимназии №8. Туда сразу направили группу взрывотехников с кинологами, которые начали проверять помещение. Однако там ничего опасного не обнаружили.

Через 2 дня все повторилось, но тогда сообщили уже полиции. Школу снова пришлось обыскивать. Однако взрывчатки не нашли, поэтому уже начали искать того, кто решил устроить эти "розыгрыши".