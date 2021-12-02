Туди негайно виїхали вибухотехніки та інші фахівці. Проте жодної вибухівки на автомобілі не виявили, однак знайшли пристрій, що може бути нелегальним.

Зауважте Погрожував вибухом: анонімний мінувальник у Львові вимагав 5 мільйонів від СБУ

Чому знадобилося обстеження

Причиною звернення до поліції було те, що до легковика підійшов невідомий і прикріпив щось під корпус. Про інцидент на стоянці готелю Park House повідомили приблизно о 9 годині.

Туди також прибули рятувальники, кінологи та слідчі поліції. Коли територію та автівку обстежили, підтвердили, що жодної загрози вибуху немає.

Виявилося, що до транспорту прикріпили пристрій, який зовні схожий на GPS-трекер. Такі зазвичай використовують для відстеження місця перебування об’єктів.

Правоохоронці працюють на місці "замінування" авто / Фото "Первый Городской"

Інша подія в Кривому Розі

23 листопада до СБУ надійшло повідомлення про замінування місцевої школи-гімназії №8. Туди одразу направили групу вибухотехніків із кінологами, які почали перевіряти приміщення. Проте там нічого небезпечного не виявили.

Через 2 дні усе повторилося, проте тоді повідомили вже поліції. Школу знову довелося обшукувати. Проте вибухівки не знайшли, тому почали вже шукати того, хто вирішив влаштувати ці "розіграші".