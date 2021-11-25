За даними ЗМІ, інформацію про можливе замінування їм підтвердили у Криворізькому районному управлінні поліції. Трапилося це 25 листопада.

До теми В СБУ повідомили про замінування школи в Кривому Розі: фото з місця події

Друге "замінування"

25 листопада близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що місцеву гімназію №8 у Центрально-Міському районі начебто знову замінували. За даними телеграму "Дніпро Обласний", у повідомленні до патрульних начебто вказано, що вибух станеться о 12:30.



У Кривому Розі вдруге повідомили про замінування школи / Фото "Першого Міського"

На місце події приїхали кінологи, поліцейські та працівники СБУ. З будівлі евакуювали більш ніж 500 осіб, з яких 460 учнів та 53 працівників. Правоохоронці обшукали навчальний заклад і прилеглу територію та не знайшли жодних небезпечних речовин.



Поліція перевіряє інформацію / Фото "Першого міського"

Фейкове замінування 23 листопада

До СБУ 23 листопада надійшло повідомлення про те, що замінували школу №8 у Кривому Розі. Звідти негайно почали евакуйовувати учнів і працівників.

Згодом повідомили, що жодної вибухівки там не знайшли. Загалом довелося евакуювати на час перевірки 800 учнів і приблизно 100 працівників.