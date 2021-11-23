Ця інформація про загрозу вибуху надійшла приблизно об 11 годині. Мовиться про міську школи-гімназії №8.

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Що наразі відомо

До цієї будівлі в Центрально-міському районі міста негайно прибули різні фахівці. Там можна було помітити слідчих поліції, патрульних і кінологів.

Окрім цього, прибули рятувальники та вибухотехніки та почали почали обстежувати школу. Згодом повідомили, що жодної вибухівки там не знайшли. Загалом довелося евакуювати на час перевірки 800 учнів і приблизно 100 працівників.

Спеціалісти під школою, яку нібито замінували / Фото "Первый Городской"

Схожа подія нещодавно ​

16 листопада рятувальники ДСНС Дніпропетровщини отримали на електронну скриньку повідомлення про замінування дніпровського навчально-виховного комплексу №111. Згодом так само повідомили мінування школи №23.

Туди одразу направили вибухотехніків, а всіх учнів евакуювали. Всі приміщення, про які мовилося, обстежили. Проте жодних вибухових пристроїв не виявили.