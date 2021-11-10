Повідомлення надійшло приблизно о 15:30. Наразі поліція встановлює особу аноніма.

До теми У Львові замінували 3 торгові центри: евакуювали 1,5 тисячі людей

У Львові повідомили про замінування 7 торгових центрів

Приблизно о 15:30 правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про замінування 7 закладів у Львові:

ТРЦ King Cross Leopolis;

ТРЦ Victoria Gardens;

ТРЦ Forum Lviv;

ТК "Спартак";

ТЦ "Скриня";

ТЦ "Вернісаж";

ТЦ "Роксолана".

Наразі місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці обстежують приміщення торгових центрів та прилеглі території. Також вони евакуйовують відвідувачів та персонал.

Зауважте! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушнику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.

Дивіться відео, як у Victoria Gardens шукають вибухівку:

Forum Lviv теж замінували: відео

Евакуація відвідувачів у ТЦ "Спартак": відео