Поліцейські евакуювали відвідувачів та працівників ТРЦ та ринку. Наразі вони шукають там вибухівку.

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Замінували King Cross Leopolis, "ІнтерСіті" та ринок "Південний"

Правоохоронці 2 листопада отримали повідомлення про замінування торгово-розважальних центрів King Cross Leopolis, "ІнтерСіті" та ринку "Південний". На місце події негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки, патрульні, кінологи та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини.

У мережі з'явилось фото головного входу у King Cross Leopolis, що у Сокільниках. На світлині видно, що перед ТРЦ стоять багато людей. Цілком ймовірно, їх евакуювали з приміщення правоохоронці.

Наразі поліцейські перевіряють інформацію про замінування. Вони обстежують ТРЦ та прилеглі території.

Зауважте! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Відповідна стаття кримінального кодексу передбачає покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.



З ТРЦ King Cross Leopolis евакуювали людей / Фото "Типовий Львів"