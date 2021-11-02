Полицейские эвакуировали посетителей и работников ТРЦ и рынка. Пока они ищут там взрывчатку.

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Заминировали King Cross Leopolis, "ИнтерСити" и рынок "Южный"

Правоохранители 2 ноября получили сообщение о заминировании торгово-развлекательных центров King Cross Leopolis, "ИнтерСити" и рынка "Южный". На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, патрульные, кинологи и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

В сети появилось фото главного входа в King Cross Leopolis в Сокольниках. На фото видно, что перед ТРЦ стоит много людей. По всей вероятности, их эвакуировали из помещения правоохранители.

Полицейские проверяют информацию о заминировании. Они обследуют ТРЦ и близлежащие территории.

Заметьте! В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Соответствующая статья уголовного кодекса предусматривает наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Из ТРЦ King Cross Leopolis эвакуировали людей / Фото "Типичный Львов"