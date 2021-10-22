Сообщение поступило около 2:50. На данный момент правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

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На железнодорожном вокзале искали взрывчатку

В 2:43 22 октября правоохранителям поступило сообщение о заминировании Главного железнодорожного вокзала на площади Дворцовой. Злоумышленник звонил с мобильного. Никаких требований он не выдвинул.

На место инцидента немедленно выехали соответствующие службы. Сотрудники взрывотехнического управления ГУ ЧП Львовщины обследовали помещения и прилегающие территории вокзала. Правоохранители эвакуировали 75 посетителей и 20 работников.

Поиски завершили в 3:45. К счастью, специалисты не нашли взрывчатку или подозрительных веществ. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который оставил ложное сообщение о минировании.

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Сообщили о заминировании больницы

Сообщение о заминировании больницы скорой помощи, на улице Миколайчука, поступило правоохранителям в 2:54. Злоумышленник также звонил с мобильного и не предъявлял требований.

В больницу направили специалистов соответствующих служб. Взрывотехники обследовали медучреждение и прилегающие к нему территории. Эвакуацию людей не проводили.

Поисковые работы продолжались до 4:45. Взрывчатки также не нашли. Правоохранители проводят расследование, чтобы установить личность злоумышленника.

Интересно! В Украине ужесточили ответственность за фейковое минирование. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.