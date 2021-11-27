Детали фейкового заминирования во Львове
Сообщение о заминировании поступило в 21:15 26 ноября. Правоохранители сразу отправились на обследование вокзала и аэропорта.
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Были привлечены силы и средства гражданской защиты города. Обследование завершили около 22:30,
– говорится в сообщении.
Никакого взрывного устройства не обнаружили. Пока анонимного "минера" разыскивают. Кстати, злоумышленнику теперь грозит до 6 лет заключения.
Заминирования в Украине: последние новости
- Столичную станцию метро "Славутич" закрыли 24 ноября. Все потому, что кинологи и взрывотехники проверяли подозрительный предмет. По данным пользователей соцсетей, говорится о чемодане. К счастью, никакой взрывчатки не было.
- 19 ноября неизвестные сообщили о заминировании Одесского городского совета. Правоохранители эвакуировали из здания 187 человек. Взрывчатки так и не нашли.
- 15 ноября на Закарпатье "заминировали" здание областного совета. Это произошло всего за несколько минут до объявления нового главы. Приехавшие на место происшествия правоохранители взрывного устройства не нашли.
- В тот же день в Днепре сообщили о заминировании сразу двух школ. Всех учеников и персонал вывели на улицу. После проверки помещений специалисты заявили, что никакой угрозы нет.
Текст публикации Департамента гражданской защиты ЛОГА
Информация об оперативной ситуации по вопросам чрезвычайных ситуаций и других опасных событиях на территории области по состоянию на 07:00 27 ноября 2021 года.
Уведомление о заминировании. 26 ноября около 21:15 от ГУ СБУ во Львовской области поступила информация о получении анонимного сообщения о возможном заминировании помещений Главного железнодорожного вокзала и Международного аэропорта имени Даниила Галицкого во Львове с требованием перечислить 5 миллионов гривен. Были привлечены силы и средства гражданской защиты города. Обследование было завершено около 22:30, взрывное устройство не обнаружено. Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.