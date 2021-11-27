Детали фейкового заминирования во Львове

Сообщение о заминировании поступило в 21:15 26 ноября. Правоохранители сразу отправились на обследование вокзала и аэропорта.

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Были привлечены силы и средства гражданской защиты города. Обследование завершили около 22:30,

– говорится в сообщении.

Никакого взрывного устройства не обнаружили. Пока анонимного "минера" разыскивают. Кстати, злоумышленнику теперь грозит до 6 лет заключения.

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Текст публикации Департамента гражданской защиты ЛОГА

Информация об оперативной ситуации по вопросам чрезвычайных ситуаций и других опасных событиях на территории области по состоянию на 07:00 27 ноября 2021 года.

Уведомление о заминировании. 26 ноября около 21:15 от ГУ СБУ во Львовской области поступила информация о получении анонимного сообщения о возможном заминировании помещений Главного железнодорожного вокзала и Международного аэропорта имени Даниила Галицкого во Львове с требованием перечислить 5 миллионов гривен. Были привлечены силы и средства гражданской защиты города. Обследование было завершено около 22:30, взрывное устройство не обнаружено. Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.