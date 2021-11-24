Поэтому туда прибыли правоохранители, которые начали проводить проверку. Об этом сообщили на странице метрополитена примерно в 14 часов.
Ранее На Закарпатье "заминировали" здание облсовета за 10 минут до избрания нового председателя
Искали взрывные устройства
Впоследствии в КГГА написали, что взрывчатку там не нашли. Однако все-таки была такая угроза. Поэтому туда прибудут не только полицейские.
В таких случаях всегда вызывают кинологов и взрывотехников. Кроме этого, необходимо присутствие спасателей и скорой.
В сети написали, что подозрительным предметом был чемодан. Официально это пока ни одно госучреждение не подтверждало.
Похожее событие ранее
Возле Дома культуры полиции Харькова 15 ноября заметили подозрительную сумку и сообщили об этом на горячую линию "102". Поэтому там перекрыли территорию и вызвали взрывотехников.
Специалисты проводили проверку около получаса. Однако оказалось, что это лишь пустая сумка для ноутбука, поэтому по улице сразу возобновили движение.
Читайте полный текст сообщения Киевского метрополитена:
Внимание!
Станция "Славутич" закрыта для пассажиров.
Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку.
О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно.