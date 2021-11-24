Поэтому туда прибыли правоохранители, которые начали проводить проверку. Об этом сообщили на странице метрополитена примерно в 14 часов.

Ранее На Закарпатье "заминировали" здание облсовета за 10 минут до избрания нового председателя

Искали взрывные устройства

Впоследствии в КГГА написали, что взрывчатку там не нашли. Однако все-таки была такая угроза. Поэтому туда прибудут не только полицейские.

В таких случаях всегда вызывают кинологов и взрывотехников. Кроме этого, необходимо присутствие спасателей и скорой.

В сети написали, что подозрительным предметом был чемодан. Официально это пока ни одно госучреждение не подтверждало.

Похожее событие ранее

Возле Дома культуры полиции Харькова 15 ноября заметили подозрительную сумку и сообщили об этом на горячую линию "102". Поэтому там перекрыли территорию и вызвали взрывотехников.

Специалисты проводили проверку около получаса. Однако оказалось, что это лишь пустая сумка для ноутбука, поэтому по улице сразу возобновили движение. ​

Читайте полный текст сообщения Киевского метрополитена:

Внимание!

Станция "Славутич" закрыта для пассажиров.

Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку.

О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно.