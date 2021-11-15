Глава облсовета сложил полномочия

На сессии облсовета глава Алексей Петров досрочно сложил свои полномочия. Его заявление на увольнение поддержали 43 депутата.

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Заметим, Петров ушел с поста главы ОГА, однако депутатом он будет и дальше. На фейсбук-странице Закарпатского областного совета сообщили, что чиновник отчитался о результатах своей работы, а также призвал депутатов к консолидации ради Закарпатья.

Первого "минировщика" до сих пор не нашли, – журналист

Местный журналист Виталий Глагола рассказал, что за несколько минут до избрания нового главы облсовета здание заминировали. В помещение пришли правоохранители.

Это второе "заминирование" за последние 10 дней. Предыдущее было в субботу, 6 ноября и оказалось фейком. Это было тоже за несколько минут до избрания нового главы облсовета,

– подчеркнул Глагола.

Он добавил, что полиция до сих пор не нашла первого "минировщика". По данным правозащитника Виталия Грегора, тогда звонили по киевскому номеру.

Сессию облсовета и избрание нового главы перенесли на среду, 17 октября.



На Закарпатье в очередной раз "заминировали" облсовет / Фото Виталия Грегора



На место происшествия приехали правоохранители / Фото Виталия Грегора

Полный текст публикации Виталия Глаголы в телеграме:

Закарпатский областной совет "заминировали" за несколько минут до избрания нового главы. Только что полиция объявила депутатам, что они получили вызов о заминировании здания Закарпатского облсовета.

Напомню, что это второе "заминирование" за последние 10 дней.

Предыдущее было в субботу, 6 ноября и оказалось фейком. Это было тоже за несколько минут до избрания нового главы облсовета.

Предыдущего "минировщика" полиция так и не нашла.