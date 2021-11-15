Глава облсовета сложил полномочия
На сессии облсовета глава Алексей Петров досрочно сложил свои полномочия. Его заявление на увольнение поддержали 43 депутата.
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Заметим, Петров ушел с поста главы ОГА, однако депутатом он будет и дальше. На фейсбук-странице Закарпатского областного совета сообщили, что чиновник отчитался о результатах своей работы, а также призвал депутатов к консолидации ради Закарпатья.
Первого "минировщика" до сих пор не нашли, – журналист
Местный журналист Виталий Глагола рассказал, что за несколько минут до избрания нового главы облсовета здание заминировали. В помещение пришли правоохранители.
Это второе "заминирование" за последние 10 дней. Предыдущее было в субботу, 6 ноября и оказалось фейком. Это было тоже за несколько минут до избрания нового главы облсовета,
– подчеркнул Глагола.
Он добавил, что полиция до сих пор не нашла первого "минировщика". По данным правозащитника Виталия Грегора, тогда звонили по киевскому номеру.
Сессию облсовета и избрание нового главы перенесли на среду, 17 октября.
На Закарпатье в очередной раз "заминировали" облсовет / Фото Виталия Грегора
На место происшествия приехали правоохранители / Фото Виталия Грегора
Полный текст публикации Виталия Глаголы в телеграме:
Закарпатский областной совет "заминировали" за несколько минут до избрания нового главы. Только что полиция объявила депутатам, что они получили вызов о заминировании здания Закарпатского облсовета.
Напомню, что это второе "заминирование" за последние 10 дней.
Предыдущее было в субботу, 6 ноября и оказалось фейком. Это было тоже за несколько минут до избрания нового главы облсовета.
Предыдущего "минировщика" полиция так и не нашла.