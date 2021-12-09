Об этом сообщили в местных телеграм-каналах примерно в 11.20. Также обнародовали фото, на котором заметно много школьников, которых вывели из помещений.

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Полиция никак не комментировала

Речь идет о харьковской школе №98. На место, по всей видимости, уже прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи. Однако полиция Харьковщины пока происшествие никак не комментировала.

На фото с места видно, что дети вышли на улицу в куртках. Пока неизвестно, вернутся ли школьники за свои парты, когда завершат обследование учебного заведения.

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