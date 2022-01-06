Крім того, "мішенями" зловмисника стали кілька торгівельних центрів у Києві. Не зупинившись на цьому, чоловік обіцяв, що продовжить "закладати бомби" по всій Україні.

Актуально У Києві через "мінування" евакуювали людей з двох торгівельних центрів: відео з місця подій

"Мінер" навіть не ховався

Подзвонивши у відділок поліції, чоловік залишив номер російського оператора й переконував, що живе у Красноярську. Крім того, зловмисник повністю розкрив особисті дані й вимагав викуп у розмірі 10 тисяч російських рублів (майже 3600 гривень). Гроші мали надійти на його рахунок до певного часу. Інакше – він підірве усе, що збирався.

Велика евакуація

Аби убезпечити людей, з річкового порту на вулиці Десантників у Дніпрі негайно усіх евакуювали. У приміщенні перебувало 52 особи. На місце для обстеження прибули оперативники, вибухотехнічна служба. На щастя, під час ретельної перевірки в будівлі не виявили ніякої вибухівки.

Фантазер погрожував Раді

На католицьке Різдво, 25 грудня, ще один горе-"мінер" із Дніпра погрожував дистанційно підірвати Верховну Раду України. Зловмисник запевняв, що уже заклав вибухівку. Втім поліціянти оперативно затримали "жартівника" у нього ж вдома. Тепер найближчі 8 років він може провести у в'язниці.