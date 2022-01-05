На кадрах з місця подій видно, що паніки серед людей немає. Вони спокійно стоять на вулиці очікуючи, поки будівлю перевірять.

Актуально Розіграш не вдався: у Києві затримали "мінера" КМДА

По тривозі підняли усіх

Після інформації про загрозу вибуху на вулиці Лаврухіна, 4, де розташований торгівельний центр "Район", туди прибули усі необхідні служби. Під будівлею стояли машини швидкої допомоги, вибухотехнічної служби, правоохоронців тощо.

Пізніше таке саме повідомлення надійшло правохоронцям і щодо Retroville на проспекті Правди, 47. Там людей теж організовано вивели на вулицю в межах заходів безпеки.

"Стратегію" не змінюють

Перед Новим роком, 28 грудня, столичні "жартівники"надіслали хибне повідомлення про мінування ще одного торгівельно-розважального центру – "Блокбастер". Тоді правоохоронцям також довелося евакуювати багатьох людей.

Кількома днями раніше, 25 та 26 грудня, зловмисники своїми "мішенями" обрали той самий "Блокбастер" та RiverMall на Дніпровській набереженій.

У Києві "замінували" торгівельно-розважальний центр "Район": відео

Людей евакуювали з Retroville у Києві: відео

Тексти публікацій "Києва оперативного":

Чергове "замінування", на цей раз не пощастило торгівельно-розважальному центру "Район", що на Лаврухіна, 4. Персонал та відвідувачів евакуювали. На місці вже працюють спеціальні служби.

***

До "замінованих" на сьогодні додається ще й торгівельно-розважальний центр Retroville. Також вивели персонал та відвідувачів. Чекають, поки відбудеться спеціальна перевірка.