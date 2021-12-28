На місце, де виникла загроза вибуху, негайно прибули рятувальники, поліція, медики, кінологи та вибухотехніки. Вони почали перевірку приміщення та території.

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"Жартівники" прислали лист

Заходи безпеки вжили після того, як на електронну адресу "Блокбастера" надійшов анонімний електронний лист. У ньому зловмисники повідомили, що за адресою проспект Степана Бандери нібито має статися вибух.

Правоохоронці нададуть кваліфікацію події після детальної перевірки. Вони вже внесли дані про неї до спеціального журналу.

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Створюють паніку ледь не щодня

Упродовж останніх днів псевдомінери вже не раз здіймали переполох у столиці. Так, 25 грудня вони повідомили про мінування мосту Патона – через це навіть довелося перекривати рух. Того ж дня зловмисники продовжили "розважатися", набрехавши про мінування River Mall. А 26 грудня мішенню "жартівників" також став "Блокбастер".