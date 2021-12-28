На место, где возникла угроза взрыва, немедленно прибыли спасатели, полиция, медики, кинологи и взрывотехники. Они начали проверку помещения и территории.

К теме В Киеве на Николая "заминировали" два вокзала: пассажиров эвакуировали

"Шутники" прислали письмо

Меры безопасности приняли после того, как на электронный адрес "Блокбастера" поступило анонимное электронное письмо. В нем злоумышленники сообщили, что по адресу проспект Степана Бандеры якобы должен произойти взрыв.

Правоохранители дадут квалификацию событию после детальной проверки. Они уже внесли данные о нем в специальный журнал.

Из "Блокбастера" эвакуировали людей из-за сообщения о минировании: видео

Создают панику почти ежедневно

На протяжении последних дней псевдоминеры уже не раз поднимали переполох в столице. Так, 25 декабря они сообщили о минировании моста Патона – из-за этого даже пришлось перекрывать движение. В тот же день злоумышленники продолжили "развлекаться", наврав о минировании River Mall. А 26 декабря мишенью "шутников" также стал "Блокбастер".