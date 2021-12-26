Администратору центра написали на электронную почту о минировании. Поэтому он обратился к правоохранителям, сообщили в полиции Киева.

Кстати В Киеве "заминировали" мост Патона: из-за этого пришлось перекрывать движение

Теперь на территории ТРЦ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Туда прибыли полицейские и взрывотехники. Посетителей Blockbuster Mall срочно эвакуировали.

Волна "минирований" в Киеве

Это уже не первое "минирование" в Киеве за последние дни. Например, вечером 25 декабря к киевским правоохранителям поступило сообщение о заминировании моста Патона. Специалисты сразу поехали на место проверять информацию.

Правоохранители перекрыли движение транспорта в обе стороны. Проверяли также прилегающие территории. Около 19:00 движение транспорта возобновили, поскольку ничего опасного не нашли.

Перед тем на горячую линию полиции сообщили о заминировании торгово-развлекательного центра на Днепровской Набережной. Говорилось о RiverMall. Эвакуировали около 1 000 человек. Взрывотехники все проверили и не обнаружили никаких подозрительных предметов. Поэтому ТРЦ смог возобновить работу.

К слову, 9 декабря сразу в 7 торгово-развлекательных центрах Киева провели эвакуацию. Опять же из-за сообщения о минировании. Впоследствии выяснили, что оно было фейковым. В тот же день "минировали" и Центральный автовокзал.