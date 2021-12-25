Полицейским пришлось временно перекрыть движение по мосту в обе стороны. Сейчас там проводят все необходимые первоочередные мероприятия.

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Проверяли не только мост, но и территорию рядом

В телеграм-канале КГГА уточнили, что о возможном минировании моста имени Патона в Киеве сообщили по телефону. По информации "Сегодня", соответствующий звонок поступил в колл-центр СБУ около 17:00. По состоянию на 18:30 специалисты продолжают искать вероятную взрывчатку. Проверяют не только сам мост, но и прилегающие территории.

Около 19:00 движение транспорта возобновили

На фото, обнародованных патрульными и в СМИ, видно почти пустой мост и припаркованные там полицейские машины. В 18:49 в КГГА сообщили, что взрывоопасных веществ, к счастью, не обнаружили. Учитывая это, движение транспорта уже восстановили.



Двигаться по мосту Патона – временно запрещено / Фото "Киев Оперативный".

Рождественское "минирование" в Киеве

Днем 25 декабря на горячую линию полиции сообщили о якобы заминировании торгово-развлекательного центра на Днепровской Набережной. СМИ удалось выяснить, что речь идет о RiverMall.

Из-за этого пришлось оперативно эвакуировать около 1 000 человек. Взрывотехники все проверили и не обнаружили никаких подозрительных предметов. После этого ТРЦ смог возобновить работу.

Мост Патона уже "минировали" раньше

1 ноября 2020 года столичным полицейским сообщили о якобы минировании моста Патона. Тогда взрывотехники не нашли опасных предметов. Впрочем, разыскали "минировщика". Им оказался 27-летний уроженец Черниговской области. Он объяснил, что пошел на это, чтобы привлечь к себе внимание. Якобы компетентные органы не реагировали на его обращения относительно приобретения статуса участника АТО. Суд признал мужчину виновным. Приговор – 5 лет тюрьмы, но с испытательным сроком 3 года.