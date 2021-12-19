Соответствующее сообщение пришло воскресенье, 19 декабря. После этого всех работников вокзала и пассажиров оперативно эвакуировали из здания.

Ранее В Киеве сообщили о минировании жилого дома

Поезда продолжают курсировать

На вокзал прибыл ряд специалистов – взрывотехники, кинологи и правоохранители. Они прочесывают здание, чтобы проверить информацию о заминировании. При этом поезда курсируют по графику. Временно посадку пассажиров проводят через близлежащие к центральному зданию переходы.

Как наказывают за фейковое заминирование

В марте 2021 года нардепы ужесточили ответственность по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Именно под нее подпадают те, кто сообщают о якобы "заминировании" разных объектов.

Обратите внимание! Нарушителям грозит до 8 лет лишения свободы. Впрочем, поймать злоумышленников обычно не удается.

Полный текст сообщения Укрзализныци в телеграме:

Внимание! Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с уведомлением о якобы его заминировании. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.