Відповідне повідомлення надійшло неділю, 19 грудня. Про це в УЗ повідомили перед 15:00. Усіх працівників вокзалу та пасажирів оперативно евакуювали з будівлі.

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Поїзди продовжують курсувати

На вокзал прибула низка спеціалістів – вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Вони прочісують будівлю, аби перевірити інформацію про замінування. При цьому, поїзди курсують за графіком. Тимчасово посадку пасажирів проводять через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Як карають за фейкове замінування

У березні 2021 року нардепи посилили відповідальність за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Саме під неї підпадають ті, хто повідомляють про нібито "замінування" різних об'єктів.

Зверніть увагу! Порушникам загрожує аж до 8 років позбавлення волі. Втім, зловити зловмисників зазвичай не вдається.

Повний текст допису Укрзалізниці в телеграмі:

Увага! Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.