Показово, що вже кілька днів поспіль в Україні повідомляють про фейкові мінування різних важливих установ.

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"Жартівники" здійняли на вуха усіх

Спершу в мережі почала ширитися інформація про нібито мінування Центрального залізничного вокзалу. Однак у відділі комунікації поліції Києва 24 каналу повідомили, що насправді йдеться про Центральний автовокзал біля станції метро "Деміївська".

Окрім нього, як пише "Сегодня", правоохоронці отримали виклики з тієї ж причини на низку об'єктів, розташованих по вулиці Володимирській.

Хвиля паніки охопила кілька областей