Показово, що вже кілька днів поспіль в Україні повідомляють про фейкові мінування різних важливих установ.
До теми На Київщині псевдомінер здійняв переполох, пообіцявши підірвати школу: фото з місця інциденту
"Жартівники" здійняли на вуха усіх
Спершу в мережі почала ширитися інформація про нібито мінування Центрального залізничного вокзалу. Однак у відділі комунікації поліції Києва 24 каналу повідомили, що насправді йдеться про Центральний автовокзал біля станції метро "Деміївська".
Окрім нього, як пише "Сегодня", правоохоронці отримали виклики з тієї ж причини на низку об'єктів, розташованих по вулиці Володимирській.
Хвиля паніки охопила кілька областей
- Крім того, у Харкові 9 грудня через повідомлення про нібито підготовку вибуху вранці були змушені евакуювати школу.
- Ситуація повторилася й у Дніпрі, однак там "замінували" одразу три освітніх заклади.
- Тим часом в Одесі у зоні ризику опинилися суди та пам'ятник Дюку де Рішельє.
- Також увечері стало відомо про евакуацію відвідувачів торговельно-розважального центру "Глобал" у Житомирі.