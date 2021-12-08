Мовиться про школи №35 та №111. Наразі на місце вже прибули правоохоронці та вибухотехніки. Вони почали перевірку навчальних та інших приміщень.

Зауважте У Харкові продовжують "мінувати" школи: відео евакуації учнів

Діти встигли забрати речі

Про це написали в місцевих телеграм-каналах приблизно об 11:30. Там оприлюднили кілька відео евакуйованих учнів.



Діти, яких евакуювали зі школи / Скриншот

Слід зазначити, що більшість дітей одягнуті й мають із собою рюкзаки. Це свідчить про те, що евакуація, ймовірно, була не надто швидкою.