Речь идет о школах №35 и №111. На место уже прибыли правоохранители и взрывотехники. Они начали проверку учебных и других помещений.

Заметьте В Харькове продолжают "минировать" школы: видео эвакуации учеников

Дети успели забрать вещи

Об этом написали в местных телеграм-каналах примерно в 11:30. Там обнародовали несколько видео эвакуированных учеников.



Дети, которых эвакуировали из школы / Скриншот

Следует отметить, что большинство детей одеты и имеют с собой рюкзаки. Это свидетельствует о том, что эвакуация, вероятно, была не слишком быстрой.