Свій вчинок зловмисник пояснив тим, що напередодні у нього зі співробітниками АЗС стався конфлікт. То ж, в такий спосіб він хотів помститися персоналу закладу.

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Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

Неодноразово карали за хибні виклики спецслужб

Інцидент стався днями на одній з АЗС на вулиці Олени Теліги.

Після повідомлення про ймовірну наявність вибухівки на місце події терміново виїхали кінолог, вибухотехніки та слідчі.

Спеціалісти дослідили територію закладу, але не знайшли нічого підозрілого.

Правоохоронці з'ясували, хто міг вчинити злочин. Підозрюваним виявився 40-річний чоловік, якого вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за виклики спеціальних служб.



Аби уникнути відповідальності за свої дії, фігурант здав свій мобільний телефон у ломбард та переховувався в іншому районі Києва, де ми його і затримали. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися,

– зазначили правоохоронці.

Дії чоловіка кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо зловмисника визнають винним, йому загрожує до 6 років ув'язнення.