Свій вчинок зловмисник пояснив тим, що напередодні у нього зі співробітниками АЗС стався конфлікт. То ж, в такий спосіб він хотів помститися персоналу закладу.
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Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.
Неодноразово карали за хибні виклики спецслужб
- Інцидент стався днями на одній з АЗС на вулиці Олени Теліги.
- Після повідомлення про ймовірну наявність вибухівки на місце події терміново виїхали кінолог, вибухотехніки та слідчі.
- Спеціалісти дослідили територію закладу, але не знайшли нічого підозрілого.
- Правоохоронці з'ясували, хто міг вчинити злочин. Підозрюваним виявився 40-річний чоловік, якого вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за виклики спеціальних служб.
Аби уникнути відповідальності за свої дії, фігурант здав свій мобільний телефон у ломбард та переховувався в іншому районі Києва, де ми його і затримали. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися,
– зазначили правоохоронці.
Дії чоловіка кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо зловмисника визнають винним, йому загрожує до 6 років ув'язнення.