СБУ 17 листопада оголосила Стахіву підозру в намаганні захопити владу. Суд обрав для нього жорсткий запобіжний захід – 60 діб під вартою з можливістю внесення 998 тисяч гривень застави.

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Стахів вийшов із СІЗО

Відомого львівського антивакцинатора та провокатора Остапа Стахіва 1 грудня випустили із СІЗО під заставу. Сьогодні він повинен прибути у Львівську обласну психіатричну лікарню для проходження експертизи.

Генеральний директор медзакладу Андрій Маланчук розповів, що Стахів у лікарню поки не з'явився.

Остапа Стахіва у нас ще немає. Але є ухвала, є слідчі дії. Він має поступити до нас у лікарню. Його відпустили додому, бо він звільнений з-під варти,

– додав медик.

Прихильники антивакцинатора зібрали 998 тисяч гривень, щоб визволити його з-під варти. Заставу внесли 30 листопада. Того ж дня Галицький райсуд Львова задовольнив клопотання слідчого СБУ про призначення підозрюваному стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Прокурор Григорій Зенін зауважив, що вона триватиме 30 днів.