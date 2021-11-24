Апеляційний суд повинен був розглядати скаргу Стахіва 23 листопада. Однак засідання перенесли на наступний день.
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Прихильники Стахіва вимагають його звільнити
Розгляд скарги Стахіва розпочався о 17:00 в Апеляційному суді Львівщини. Псевдоактивіст намагається оскаржити запобіжний захід, який для нього 18 листопада обрав Галицький райсуд. Підозрюваного помістили під варту на 60 діб з можливістю внесення майже мільйона гривень застави.
Ще до початку засідання під будівлею суду зібралось безліч прихильників Стахіва. Вони тримали у руках примірники Конституції України та плакати з вимогами відпустити псевдоактивіста.
Прихильники Стахіва зібралися під будівлею суду: відео
Прихильники Стахіва вигукують гасло "Свободу Остапу". Дехто навіть називає його "месією" та "Божим сином". Мітингувальники переконують, що стоять не лише на підтримку псевдоактивіста, а й "за свої права".
Стою за свої права. Тому що, коли людина говорить правду, а його так… за правду,
– зазначила учасниця мітингу Зоряна.
Прихильники Стахіва також впевнені, що "влада хоче запроторити людей у концтабір". Найактивніші мітингувальники говорять свої промови у гучномовець. Усіх їх об'єднують конспірологічні теорії та антинаукові переконання про шкоду вакцинації.
Біля будівлі суду також є правоохоронці. Вони час від часу вгамовують протестувальників та забороняють їм заходити у приміщення. Окрім цього, на сусідній вулиці стоять автозаки.
На мітинг прихильників Стахіва прийшли націоналісти. Вони також вигукують гасла, однак не на підтримку антивакцинатора, а навпаки – активісти вимагають відправити його у в'язницю. Жорстких сутичок під будівлею суду поки не було.
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Дивіться фото з місця події / Фото 24 каналу
Коротко про оголошення підозри Стахіву
- Депутати від "Голосу" звернулися в СБУ через дії Остапа Стахіва. На їхню думку, активність провокатора може призвести до повалення конституційного ладу в Україні.
- Окрім цього, народні обранці попросили правоохоронців перевірити, чи бува, Стахівим не керують з Росії.
- Співробітники СБУ 16 листопада провели обшуки у помешканні провокатора. Під час них хтось повідомив про замінування усього будинку №60 на вулиці Франка.
- За інформацією слідства, правоохоронці все ж знайшли неспростовні докази причетності Стахіва до злочину, який йому інкримінують.
- Того ж дня йому та громадянину Росії Михайлові Милостивому оголосили про підозри в спробі захопити владу.
- Після обшуків антивакцинатор намагався уникнути затримання, заявивши, що зле почувається. До Стахіва приїхала швидка, однак медики не знайшли підстав до його госпіталізації.
- Тоді підозрюваний поїхав у Сваляву, на Закарпаття. Там він попросив лікарів місцевої лікарні його госпіталізувати.
- На перше судове засідання, на якому антивакцинатору мали обрати запобіжний захід, він не з'явився. Суддя дозволив виконавчій службі примусово привезти його на наступне.
- Правоохоронці ввечері 17 листопада приїхали у Сваляву, щоб відвезти Стахіва до Львова.
- Суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб у СІЗО з можливістю внесення 998 тисяч гривень застави. Стахів заявив, що подаватиме апеляцію.
Дивіться трансляцію розгляду апеляції Стахіва: