Апеляційний суд повинен був розглядати скаргу Стахіва 23 листопада. Однак засідання перенесли на наступний день.

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Прихильники Стахіва вимагають його звільнити

Розгляд скарги Стахіва розпочався о 17:00 в Апеляційному суді Львівщини. Псевдоактивіст намагається оскаржити запобіжний захід, який для нього 18 листопада обрав Галицький райсуд. Підозрюваного помістили під варту на 60 діб з можливістю внесення майже мільйона гривень застави.

Ще до початку засідання під будівлею суду зібралось безліч прихильників Стахіва. Вони тримали у руках примірники Конституції України та плакати з вимогами відпустити псевдоактивіста.

Прихильники Стахіва зібралися під будівлею суду: відео

Прихильники Стахіва вигукують гасло "Свободу Остапу". Дехто навіть називає його "месією" та "Божим сином". Мітингувальники переконують, що стоять не лише на підтримку псевдоактивіста, а й "за свої права".

Стою за свої права. Тому що, коли людина говорить правду, а його так… за правду,

– зазначила учасниця мітингу Зоряна.

Прихильники Стахіва також впевнені, що "влада хоче запроторити людей у концтабір". Найактивніші мітингувальники говорять свої промови у гучномовець. Усіх їх об'єднують конспірологічні теорії та антинаукові переконання про шкоду вакцинації.

Біля будівлі суду також є правоохоронці. Вони час від часу вгамовують протестувальників та забороняють їм заходити у приміщення. Окрім цього, на сусідній вулиці стоять автозаки.

На мітинг прихильників Стахіва прийшли націоналісти. Вони також вигукують гасла, однак не на підтримку антивакцинатора, а навпаки – активісти вимагають відправити його у в'язницю. Жорстких сутичок під будівлею суду поки не було.

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Дивіться фото з місця події / Фото 24 каналу

Коротко про оголошення підозри Стахіву

Дивіться трансляцію розгляду апеляції Стахіва: